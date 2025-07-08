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Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с криминалом - РИА Новости, 08.07.2025
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04:23 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027808974.html
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с криминалом
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с криминалом - РИА Новости, 08.07.2025
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с криминалом
Обвиняемый в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, имеет связи с зарубежными криминальными структурами, сказано в материалах дела, с которыми... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:23:00+03:00
2025-07-08T04:23:00+03:00
россия
ставропольский край
украина
владимир путин
дональд трамп
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
т-34
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, имеет связи с зарубежными криминальными структурами, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации", - сказано в документе. Там отмечается, что личность обвиняемого "в полной мере не установлена". Задержан он был 9 мая, при этом на него указал очевидец, как на лицо, "совершившее преступление". Как сказано в материалах дела, слова очевидца подтверждаются и другой информацией. Суд в Москве ранее выдал санкцию на его арест. Защита попыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу. Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.
https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027806796.html
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ставропольский край
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россия, ставропольский край, украина, владимир путин, дональд трамп, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, происшествия
Россия, Ставропольский край, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Т-34, Происшествия
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с криминалом

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с зарубежным криминалом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, имеет связи с зарубежными криминальными структурами, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации", - сказано в документе.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал с иностранной спецслужбой
Вчера, 03:41
Там отмечается, что личность обвиняемого "в полной мере не установлена".
Задержан он был 9 мая, при этом на него указал очевидец, как на лицо, "совершившее преступление". Как сказано в материалах дела, слова очевидца подтверждаются и другой информацией.
Суд в Москве ранее выдал санкцию на его арест. Защита попыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров
7 июля, 18:38
Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края.
Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Подростка, планировавшего теракт в Буйнакске, арестовали
6 июля, 13:01
 
РоссияСтавропольский крайУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Т-34Происшествия
 
 
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