Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал с иностранной спецслужбой
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве обучался иностранными спецслужбами
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, сотрудничал с иностранной спецслужбой, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Там уточняется, что от представителя иностранных спецслужб он научился навыкам конспирации и противодействию правоохранителям.
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"В ходатайстве следователя указано, что обвиняемый, находясь на свободе, обладая навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе сотрудничества с представителем иностранных спецслужб, может скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу", - сказано в документах.
Задержан он был 9 мая, при этом на него указал очевидец, как на лицо, "совершившее преступление". Как сказано в материалах дела, слова очевидца подтверждаются и другой информацией.
Защита попыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.
Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.