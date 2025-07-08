https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027805586.html
В деле подозреваемого в подготовке теракта в Москве есть очевидец
В деле подозреваемого в подготовке теракта в Москве есть очевидец - РИА Новости, 08.07.2025
В деле подозреваемого в подготовке теракта в Москве есть очевидец
Очевидец есть в деле задержанного в Москве 9 мая подозреваемого в подготовке теракта, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:23:00+03:00
2025-07-08T03:23:00+03:00
2025-07-08T03:23:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Очевидец есть в деле задержанного в Москве 9 мая подозреваемого в подготовке теракта, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление", - сказано в документе. Там отмечается, что его показания подтверждаются и другой информацией. Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков. Они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027751405.html
https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016800828.html
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россия, ставропольский край, украина, владимир путин, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, происшествия
Россия, Ставропольский край, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Т-34, Происшествия
В деле подозреваемого в подготовке теракта в Москве есть очевидец
На задержанного в Москве подозреваемого в подготовке теракта есть показания