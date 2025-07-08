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Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 08.07.2025
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20:22 08.07.2025 (обновлено: 21:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/putin-2028020231.html
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 08.07.2025
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
Президент Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", соответствующая телеграмма... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:22:00+03:00
2025-07-08T21:05:00+03:00
россия
владимир путин
форум "территория смыслов"
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. &quot;Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме &quot;Территория смыслов&quot;. Отрадно, что ваш замечательный проект расширяет горизонты и по праву славится яркими организационными решениями, острыми и содержательными дискуссиями. На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России, наших регионов, городов и поселков&quot;, — заявил глава государства.Президент отметил, что в этом году в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске собралось более четырех тысяч участников, которых ждет насыщенная программа, включающая практические занятия, творческие конкурсы и испытания, круглые столы для обсуждения важных вопросов, лекции экспертов, а также встречи с известными общественными деятелями и представителями бизнеса. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия Победы самое важное место в программе займут вопросы сбережения исторической памяти, укрепления связи поколений, патриотической консолидации российского общества. &quot;Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружеского, открытого общения, позволит каждому из вас проявить себя, получить поддержку для реализации позитивных идей и начинаний&quot;, — добавил Путин.Он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
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россия, владимир путин, форум "территория смыслов", общество
Россия, Владимир Путин, Форум "Территория смыслов", Общество
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

Путин заявил, что "Территория смыслов" объединяет талантливую молодежь

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Отрадно, что ваш замечательный проект расширяет горизонты и по праву славится яркими организационными решениями, острыми и содержательными дискуссиями. На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России, наших регионов, городов и поселков", — заявил глава государства.

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Президент отметил, что в этом году в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске собралось более четырех тысяч участников, которых ждет насыщенная программа, включающая практические занятия, творческие конкурсы и испытания, круглые столы для обсуждения важных вопросов, лекции экспертов, а также встречи с известными общественными деятелями и представителями бизнеса.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия Победы самое важное место в программе займут вопросы сбережения исторической памяти, укрепления связи поколений, патриотической консолидации российского общества.
«

"Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружеского, открытого общения, позволит каждому из вас проявить себя, получить поддержку для реализации позитивных идей и начинаний", — добавил Путин.

Он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
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