https://ria.ru/20250708/putin-2028020231.html

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 08.07.2025

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

Президент Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", соответствующая телеграмма... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:22:00+03:00

2025-07-08T20:22:00+03:00

2025-07-08T21:05:00+03:00

россия

владимир путин

форум "территория смыслов"

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Отрадно, что ваш замечательный проект расширяет горизонты и по праву славится яркими организационными решениями, острыми и содержательными дискуссиями. На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России, наших регионов, городов и поселков", — заявил глава государства.Президент отметил, что в этом году в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске собралось более четырех тысяч участников, которых ждет насыщенная программа, включающая практические занятия, творческие конкурсы и испытания, круглые столы для обсуждения важных вопросов, лекции экспертов, а также встречи с известными общественными деятелями и представителями бизнеса. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия Победы самое важное место в программе займут вопросы сбережения исторической памяти, укрепления связи поколений, патриотической консолидации российского общества. "Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружеского, открытого общения, позволит каждому из вас проявить себя, получить поддержку для реализации позитивных идей и начинаний", — добавил Путин.Он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

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россия, владимир путин, форум "территория смыслов", общество