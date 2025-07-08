Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
Путин заявил, что "Территория смыслов" объединяет талантливую молодежь
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". Отрадно, что ваш замечательный проект расширяет горизонты и по праву славится яркими организационными решениями, острыми и содержательными дискуссиями. На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России, наших регионов, городов и поселков", — заявил глава государства.
Президент отметил, что в этом году в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске собралось более четырех тысяч участников, которых ждет насыщенная программа, включающая практические занятия, творческие конкурсы и испытания, круглые столы для обсуждения важных вопросов, лекции экспертов, а также встречи с известными общественными деятелями и представителями бизнеса.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что в год 80-летия Победы самое важное место в программе займут вопросы сбережения исторической памяти, укрепления связи поколений, патриотической консолидации российского общества.
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"Уверен, что форум пройдет в атмосфере дружеского, открытого общения, позволит каждому из вас проявить себя, получить поддержку для реализации позитивных идей и начинаний", — добавил Путин.
Он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.