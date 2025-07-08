https://ria.ru/20250708/putin-2027941166.html
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом - РИА Новости, 08.07.2025
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
Президент Владимир Путин указал на приоритет поддержки многодетной семьи, его слова приводятся на сайте Кремля. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:49:00+03:00
2025-07-08T15:49:00+03:00
2025-07-08T18:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
семья
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин указал на приоритет поддержки многодетной семьи, его слова приводятся на сайте Кремля."Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России", — отметил он, обращаясь к участникам свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".Путин призвал продолжать работу над мерами демографической, экономической и социальной политики. Для этого необходимо взаимодействие властей всех уровней, общественных и религиозных объединений.Он подчеркнул, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрело популярность и традиции. Одна из них — торжественная церемония бракосочетания, в которой примут участие более 200 пар.Президент поздравил участников фестиваля с праздником, пожелал счастья, здоровья и благополучия молодоженам.Как сообщил корреспондент РИА Новости, узнав о желании девушки из Красноярского края увидеть на свадьбе брата — героя СВО, он отпустил его на бракосочетание, которое состоялось в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20250703/trend-2026957437.html
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РИА Новости
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Кадры с фестиваля "Россия. Соединяя сердца" в Москве
Более 150 пар заключили брак в День семьи, любви и верности на фестивале "Россия. Соединяя сердца", стартовавшем в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-08T15:49
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Путин отпустил героя СВО на свадьбу сестры в Национальном центре "Россия"
Президент России Владимир Путин, узнав о желании девушки из Красноярского края увидеть на свадьбе своего брата-героя СВО, отпустил его на бракосочетание, которое проходит в Национальном центре "Россия" в рамках фестиваля "Россия. Соединяя сердца", передает корреспондент РИА Новости. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в рамках фестиваля "Россия. Соединяя сердца" проходит регистрация брака сразу нескольких десятков пар молодоженов. Поздравить брачующихся приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
2025-07-08T15:49
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общество, россия, владимир путин, семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Семья
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом
Путин назвал поддержку многодетной семьи стратегическим приоритетом
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин указал на приоритет поддержки многодетной семьи, его слова приводятся на сайте
Кремля.
"Поддержка большой и крепкой многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России", — отметил он, обращаясь к участникам свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".
Путин призвал продолжать работу над мерами демографической, экономической и социальной политики. Для этого необходимо взаимодействие властей всех уровней, общественных и религиозных объединений.
Он подчеркнул, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрело популярность и традиции. Одна из них — торжественная церемония бракосочетания, в которой примут участие более 200 пар.
Президент поздравил участников фестиваля с праздником, пожелал счастья, здоровья и благополучия молодоженам.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, узнав о желании девушки из Красноярского края увидеть на свадьбе брата — героя СВО, он отпустил его на бракосочетание, которое состоялось в Национальном центре "Россия".
Впервые фестиваль прошел в 2024 году во время Международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов страны.