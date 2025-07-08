https://ria.ru/20250708/putin-2027940539.html

Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения

Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения - РИА Новости, 08.07.2025

Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", пожелал начинающим... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:47:00+03:00

2025-07-08T15:47:00+03:00

2025-07-08T15:47:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", пожелал начинающим путь семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику - Дню семьи, любви и верности, - проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них - трогательная торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки: почитание старших, забота о детях, святость материнства", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи - безусловный стратегический приоритет, вопрос будущего народа России, поэтому в этой сфере государству важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики, укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных и вероисповедальных объединений. Глава государства также сердечно поздравил всех с праздником, пожелал счастья, здоровья, благополучия молодоженам.

https://ria.ru/20250708/svadba-2027874476.html

https://ria.ru/20250708/lyubimova-2027865222.html

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общество, россия, владимир путин