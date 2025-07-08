Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/putin-2027940539.html
Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения
Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения - РИА Новости, 08.07.2025
Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", пожелал начинающим... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:47:00+03:00
2025-07-08T15:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", пожелал начинающим путь семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику - Дню семьи, любви и верности, - проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них - трогательная торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки: почитание старших, забота о детях, святость материнства", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи - безусловный стратегический приоритет, вопрос будущего народа России, поэтому в этой сфере государству важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики, укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных и вероисповедальных объединений. Глава государства также сердечно поздравил всех с праздником, пожелал счастья, здоровья, благополучия молодоженам.
https://ria.ru/20250708/svadba-2027874476.html
https://ria.ru/20250708/lyubimova-2027865222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения

Путин пожелал начинающим путь семьям хранить искренние чувства взаимопонимания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", пожелал начинающим путь семьям хранить искренние чувства взаимопонимания и уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику - Дню семьи, любви и верности, - проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них - трогательная торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки: почитание старших, забота о детях, святость материнства", - говорится в телеграмме.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Москве в День семьи, любви и верности сыграют 800 свадеб
Вчера, 13:03
Путин подчеркнул, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи - безусловный стратегический приоритет, вопрос будущего народа России, поэтому в этой сфере государству важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики, укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных и вероисповедальных объединений.
Глава государства также сердечно поздравил всех с праздником, пожелал счастья, здоровья, благополучия молодоженам.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Любимова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
Вчера, 12:28
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала