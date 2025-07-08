https://ria.ru/20250708/putin-2027886564.html

Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах

Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах - РИА Новости, 08.07.2025

Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:40:00+03:00

2025-07-08T13:40:00+03:00

2025-07-08T13:40:00+03:00

экономика

россия

юрий чиханчин

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735682_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_e384d33380ab6cd48c17cbcbc350294f.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. "Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?" - уточнил президент. В свою очередь, Чиханчин отметил, что рост существенный. "Где-то в два с лишним раза", - добавил президент. Также глава службы сообщил, что цена золота сегодня очень высокая, и разница как раз дает прибыль. "Исторический пик", - прокомментировал президент.

https://ria.ru/20250708/putin-2027884508.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)