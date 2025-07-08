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Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах
Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах - РИА Новости, 08.07.2025
Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:40:00+03:00
2025-07-08T13:40:00+03:00
2025-07-08T13:40:00+03:00
экономика
россия
юрий чиханчин
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. "Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?" - уточнил президент. В свою очередь, Чиханчин отметил, что рост существенный. "Где-то в два с лишним раза", - добавил президент. Также глава службы сообщил, что цена золота сегодня очень высокая, и разница как раз дает прибыль. "Исторический пик", - прокомментировал президент.
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экономика, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах
Путин обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах