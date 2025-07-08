https://ria.ru/20250708/putin-2027884508.html
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях - РИА Новости, 08.07.2025
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях
Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:35:00+03:00
2025-07-08T13:35:00+03:00
2025-07-08T13:35:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ. Путин во вторник принял с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который, в частности, доложил, что ведомство ведет работу по противодействию коррупции, обратив внимание, что "преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц". "Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?" - уточнил у Чиханчина глава государства. Глава Росфинмониторинга подтвердил, что коррупционеры прибегают к использованию криптовалюты.
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россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях
Путин: использование криптовалюты в коррупционных целях выросло