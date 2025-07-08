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Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта
Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025
Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта
Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:31:00+03:00
2025-07-08T12:31:00+03:00
2025-07-08T12:32:00+03:00
россия
роман старовойт
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, президенту было незамедлительно об этом доложено", - отметил Песков, говоря о смерти Старовойта. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://rsport.ria.ru/20250707/starovoyt-2027755332.html
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россия, роман старовойт, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Россия, Роман Старовойт, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта
Песков: Путину было незамедлительно доложено о смерти Старовойта