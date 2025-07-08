https://ria.ru/20250708/putin-2027866107.html

Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта

Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта - РИА Новости, 08.07.2025

Путину незамедлительно доложили о смерти экс-министра транспорта Старовойта

Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:31:00+03:00

2025-07-08T12:31:00+03:00

2025-07-08T12:32:00+03:00

россия

роман старовойт

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, президенту было незамедлительно об этом доложено", - отметил Песков, говоря о смерти Старовойта. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://rsport.ria.ru/20250707/starovoyt-2027755332.html

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россия, роман старовойт, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта