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Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга

Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга - РИА Новости, 08.07.2025

Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:31:00+03:00

2025-07-08T12:31:00+03:00

2025-07-08T12:31:00+03:00

политика

россия

юрий чиханчин

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле... Будет с докладом регулярным у президента Юрий Чиханчин - глава Росфинмониторинга, ведомство важнейшее, традиционно докладывает о работе и об обстановке у нас по линии финразведки главе государства", - сказал Песков журналистам.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, юрий чиханчин, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)