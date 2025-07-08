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Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга - РИА Новости, 08.07.2025
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:31:00+03:00
2025-07-08T12:31:00+03:00
2025-07-08T12:31:00+03:00
политика
россия
юрий чиханчин
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле... Будет с докладом регулярным у президента Юрий Чиханчин - глава Росфинмониторинга, ведомство важнейшее, традиционно докладывает о работе и об обстановке у нас по линии финразведки главе государства", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, юрий чиханчин, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Политика, Россия, Юрий Чиханчин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга
Путин проведет встречу с главой Росфинмониторинга Чиханчиным