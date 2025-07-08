https://ria.ru/20250708/pushkov-2027795627.html

Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы

Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы - РИА Новости, 08.07.2025

Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы

Либеральные партии стран Евросоюза усматривают в милитаризации инструмент для сохранения своей собственной власти, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T00:12:00+03:00

2025-07-08T00:12:00+03:00

2025-07-08T00:12:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Либеральные партии стран Евросоюза усматривают в милитаризации инструмент для сохранения своей собственной власти, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью aif.ru. "Китай на роль внешнего врага геополитического (для ЕС - ред.) не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продаётся в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру, которая частично возьмёт на себя те функции, которые, как они боятся, американцы с себя сбросят, а частично для того, чтобы создать вот такую крепость Европа во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Эти евроатлантические либеральные партии, которые усматривают в милитаризации инструмент сохранения своей собственной власти", - сказал он. Парламентарий отметил, что для того, чтобы общество в ЕС не возражало против крупных военных расходов, "нужно иметь внешнего врага". По его словам, если страна находится под "большой внешней угрозой", то она менее склонна к резким внутренним поворотам. "Для них российская угроза это очень удобный довод, аргумент, под которым ничего не нужно менять. Нельзя ни в коем случае дать прийти к власти Альтернативе для Германии, потому что она выступает за возобновление отношений с Россией и неверно реагирует на российскую угрозу", - констатировал член конституционного комитета СФ.

https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html

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Дарья Буймова

россия, европа, украина, алексей пушков, евросоюз, в мире