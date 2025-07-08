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Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы - РИА Новости, 08.07.2025
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00:12 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/pushkov-2027795627.html
Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы
Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы - РИА Новости, 08.07.2025
Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы
Либеральные партии стран Евросоюза усматривают в милитаризации инструмент для сохранения своей собственной власти, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:12:00+03:00
2025-07-08T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Либеральные партии стран Евросоюза усматривают в милитаризации инструмент для сохранения своей собственной власти, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью aif.ru. "Китай на роль внешнего врага геополитического (для ЕС - ред.) не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продаётся в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру, которая частично возьмёт на себя те функции, которые, как они боятся, американцы с себя сбросят, а частично для того, чтобы создать вот такую крепость Европа во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Эти евроатлантические либеральные партии, которые усматривают в милитаризации инструмент сохранения своей собственной власти", - сказал он. Парламентарий отметил, что для того, чтобы общество в ЕС не возражало против крупных военных расходов, "нужно иметь внешнего врага". По его словам, если страна находится под "большой внешней угрозой", то она менее склонна к резким внутренним поворотам. "Для них российская угроза это очень удобный довод, аргумент, под которым ничего не нужно менять. Нельзя ни в коем случае дать прийти к власти Альтернативе для Германии, потому что она выступает за возобновление отношений с Россией и неверно реагирует на российскую угрозу", - констатировал член конституционного комитета СФ.
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
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Россия, Европа, Украина, Алексей Пушков, Евросоюз, В мире
Пушков обвинил либеральные партии в милитаризации Европы

Пушков: либеральные партии ЕС используют милитаризацию для сохранения власти

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Либеральные партии стран Евросоюза усматривают в милитаризации инструмент для сохранения своей собственной власти, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью aif.ru.
"Китай на роль внешнего врага геополитического (для ЕС - ред.) не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продаётся в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру, которая частично возьмёт на себя те функции, которые, как они боятся, американцы с себя сбросят, а частично для того, чтобы создать вот такую крепость Европа во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Эти евроатлантические либеральные партии, которые усматривают в милитаризации инструмент сохранения своей собственной власти", - сказал он.
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Парламентарий отметил, что для того, чтобы общество в ЕС не возражало против крупных военных расходов, "нужно иметь внешнего врага". По его словам, если страна находится под "большой внешней угрозой", то она менее склонна к резким внутренним поворотам.
"Для них российская угроза это очень удобный довод, аргумент, под которым ничего не нужно менять. Нельзя ни в коем случае дать прийти к власти Альтернативе для Германии, потому что она выступает за возобновление отношений с Россией и неверно реагирует на российскую угрозу", - констатировал член конституционного комитета СФ.
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