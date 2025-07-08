https://ria.ru/20250708/pushkov-2027795462.html

Пушков заявил, что в Европе заинтересованы в отношениях с Россией

Пушков заявил, что в Европе заинтересованы в отношениях с Россией - РИА Новости, 08.07.2025

Пушков заявил, что в Европе заинтересованы в отношениях с Россией

В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью aif.ru. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T00:10:00+03:00

2025-07-08T00:10:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в интервью aif.ru. "Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной. Если мы сравним сейчас наши отношения с европейскими странами и то, что было в холодную войну, то это — небо и земля", - сказал он. Сенатор отметил, что холодная война была "очень мягкой формой конфронтации по сравнению с тем, что сейчас происходит". "Тогда не было персональных санкций, тогда не взрывали газопроводы, встречались лидеры государств между собой, несмотря на отношения, заключались договоры очень важные. Сейчас же ничего нет", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20250704/sanktsii-2027321467.html

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Дарья Буймова

россия, алексей пушков, европа, в мире