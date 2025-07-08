https://ria.ru/20250708/prokuratura-2027984965.html

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове-на-Дону

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 08.07.2025

Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове-на-Дону

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Первомайском районе Ростова-на-Дону, где горит складское помещение и офисное здание на площади 9,1 тысячи... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:32:00+03:00

2025-07-08T17:32:00+03:00

2025-07-08T17:32:00+03:00

происшествия

россия

первомайский район

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027936313_0:668:960:1208_1920x0_80_0_0_5bbb9767daa4758899019c839f6dc7b6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Первомайском районе Ростова-на-Дону, где горит складское помещение и офисное здание на площади 9,1 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области. "Прокуратурой организована проверка в связи с пожаром в Первомайском районе Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, уточнили в ведомстве. Во вторник днем стало известно, что в Ростове-на-Дону на улице Орская, 31 В, горит складское помещение и офисное здание. По данным ГУ МЧС РФ по региону, площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, уточняли в ведомстве. Позже в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри складов, говорилось в сообщении. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 130 человек и 44 единицы техники.

https://ria.ru/20250708/pozhar-2027984023.html

россия

первомайский район

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, первомайский район , ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)