https://ria.ru/20250708/proekt-2028006703.html

В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников

В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников - РИА Новости, 08.07.2025

В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:17:00+03:00

2025-07-08T19:17:00+03:00

2025-07-08T19:17:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Он предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже", - говорится в сообщении. В ЕР отметили, что льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжёлых платформ обнулённая ставка НДС уже применяется в действующем законодательстве. "Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы", - рассказали в "Единой России". Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев подчеркнул, что документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". "Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости её пролонгации", - приводит пресс-служба слова Якушева.

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027919705.html

https://ria.ru/20250606/proekt-2021419117.html

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экономика, технологии, россия, владимир якушев, единая россия, госдума рф, беспилотные авиационные системы (бас)