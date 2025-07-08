Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/proekt-2028006703.html
В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников
В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников - РИА Новости, 08.07.2025
В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:17:00+03:00
2025-07-08T19:17:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир якушев
единая россия
госдума рф
беспилотные авиационные системы (бас)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе партии. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Он предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже", - говорится в сообщении. В ЕР отметили, что льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжёлых платформ обнулённая ставка НДС уже применяется в действующем законодательстве. "Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы", - рассказали в "Единой России". Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев подчеркнул, что документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". "Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости её пролонгации", - приводит пресс-служба слова Якушева.
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027919705.html
https://ria.ru/20250606/proekt-2021419117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, владимир якушев, единая россия, госдума рф, беспилотные авиационные системы (бас)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ, Беспилотные авиационные системы (БАС)
В Госдуму внесли проект о поддержке производства гражданских беспилотников

Единая Россия внесла проект о поддержке производства гражданских беспилотников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов, сообщили в пресс-службе партии.
«
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Он предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже", - говорится в сообщении.
В ЕР отметили, что льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 килограммов, поскольку для более тяжёлых платформ обнулённая ставка НДС уже применяется в действующем законодательстве.
"Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы", - рассказали в "Единой России".
Председатель правительства России Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников
Вчера, 14:56
Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев подчеркнул, что документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".
"Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза и освободить от данного налога двигатели, запасные части и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов. Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости её пролонгации", - приводит пресс-служба слова Якушева.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На проект по развитию беспилотных систем направят 250 миллиардов рублей
6 июня, 19:28
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГосдума РФБеспилотные авиационные системы (БАС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала