https://ria.ru/20250708/proekt-2027920772.html

Мишустин рассказал о нацпроекте по биоэкономике

Мишустин рассказал о нацпроекте по биоэкономике - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин рассказал о нацпроекте по биоэкономике

Национальный проект по биоэкономике будет окончательно структурирован в рамках предстоящего бюджетного цикла, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:57:00+03:00

2025-07-08T14:57:00+03:00

2025-07-08T15:47:00+03:00

экономика

россия

екатеринбург

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Национальный проект по биоэкономике будет окончательно структурирован в рамках предстоящего бюджетного цикла, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сейчас идет формирование девятого национального проекта – по биоэкономике. Он будет окончательно структурирован в рамках предстоящего бюджетного цикла", - сказал Мишустин на пленарном заседании стратегической сессии "Иннопром-2025". Он отметил, что целью нацпроекта является создание собственной широкой линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью, связанных с переработкой животного и растительного сырья. "Это позволит устранить зависимость от импортных поставок таких товаров", - уточнил Мишустин. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

https://ria.ru/20250606/putin-2021395030.html

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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин