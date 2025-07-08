Мишустин рассказал о нацпроекте по биоэкономике
Мишустин: нацпроект по биоэкономике структурируют в предстоящем бюджетном цикле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Национальный проект по биоэкономике будет окончательно структурирован в рамках предстоящего бюджетного цикла, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас идет формирование девятого национального проекта – по биоэкономике. Он будет окончательно структурирован в рамках предстоящего бюджетного цикла", - сказал Мишустин на пленарном заседании стратегической сессии "Иннопром-2025".
Он отметил, что целью нацпроекта является создание собственной широкой линейки продуктов с высокой добавленной стоимостью, связанных с переработкой животного и растительного сырья.
"Это позволит устранить зависимость от импортных поставок таких товаров", - уточнил Мишустин.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.