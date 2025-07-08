Рейтинг@Mail.ru
На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/prigovor-2027937359.html
На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы
На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы - РИА Новости, 08.07.2025
На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы
В Краснодаре суд вынес приговор гражданке Греции Элени Григориади за оскорбление символов воинской славы России, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:38:00+03:00
2025-07-08T15:38:00+03:00
происшествия
россия
день победы
краснодар
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Краснодаре суд вынес приговор гражданке Греции Элени Григориади за оскорбление символов воинской славы России, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале."Суд с учетом всех обстоятельств назначил Григориади, являющейся гражданином иностранного государства, наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сеть Интернет, сроком на два года", — говорится в публикации.Отмечается, что преступление произошло 9 мая 2022 года. Находясь за пределами России, Григориади разместила в созданном ей сообществе в соцсети пять оскорбительных изображений с георгиевской ленточкой, плакатом "Родина-мать зовет!", "9 мая — День Победы" и вечным огнем.Подсудимая полностью признала вину и раскаялась.
https://ria.ru/20250611/mordoviya-2022211106.html
россия
краснодар
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, день победы, краснодар, греция
Происшествия, Россия, День Победы, Краснодар, Греция
На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы

На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за коллажи о Дне Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Краснодаре суд вынес приговор гражданке Греции Элени Григориади за оскорбление символов воинской славы России, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
"Суд с учетом всех обстоятельств назначил Григориади, являющейся гражданином иностранного государства, наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сеть Интернет, сроком на два года", — говорится в публикации.
Отмечается, что преступление произошло 9 мая 2022 года. Находясь за пределами России, Григориади разместила в созданном ей сообществе в соцсети пять оскорбительных изображений с георгиевской ленточкой, плакатом "Родина-мать зовет!", "9 мая — День Победы" и вечным огнем.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Саранске иностранца лишили вида на жительство за оскорбление женщин
11 июня, 12:25
 
ПроисшествияРоссияДень ПобедыКраснодарГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала