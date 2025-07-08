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На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы

На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы - РИА Новости, 08.07.2025

На Кубани вынесли приговор гражданке Греции за высмеивание Дня Победы

В Краснодаре суд вынес приговор гражданке Греции Элени Григориади за оскорбление символов воинской славы России, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:38:00+03:00

2025-07-08T15:38:00+03:00

2025-07-08T15:38:00+03:00

происшествия

россия

день победы

краснодар

греция

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Краснодаре суд вынес приговор гражданке Греции Элени Григориади за оскорбление символов воинской славы России, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале."Суд с учетом всех обстоятельств назначил Григориади, являющейся гражданином иностранного государства, наказание в виде лишения свободы на срок один год условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сеть Интернет, сроком на два года", — говорится в публикации.Отмечается, что преступление произошло 9 мая 2022 года. Находясь за пределами России, Григориади разместила в созданном ей сообществе в соцсети пять оскорбительных изображений с георгиевской ленточкой, плакатом "Родина-мать зовет!", "9 мая — День Победы" и вечным огнем.Подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

https://ria.ru/20250611/mordoviya-2022211106.html

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происшествия, россия, день победы, краснодар, греция