Рейтинг@Mail.ru
Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/prigovor-2027907823.html
Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву
Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву - РИА Новости, 08.07.2025
Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву
Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для ГУР минобороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:36:00+03:00
2025-07-08T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
украина
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для ГУР минобороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю. Как установил суд, 37-летний севастополец, действуя по заданию военной разведки Украины, собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это по Telegram. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам. Задержали его в декабре 2024 года. Был возбуждено дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). "Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241226/gosizmena-1991497639.html
севастополь
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, украина, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Украина, Республика Крым, Происшествия
Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву

Жителю Севастополя дали 17 лет колонии за передачу ГУР данных об объектах ВС РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для ГУР минобороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.
Как установил суд, 37-летний севастополец, действуя по заданию военной разведки Украины, собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это по Telegram. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам. Задержали его в декабре 2024 года. Был возбуждено дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ).
"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
Севастопольский городской суд приговорил к 15 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую данные о Черноморском флоте разведке Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Жительницу Севастополя приговорили к 15 годам колонии за госизмену
26 декабря 2024, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольУкраинаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала