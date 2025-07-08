Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву
Жителю Севастополя дали 17 лет колонии за передачу ГУР данных об объектах ВС РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для ГУР минобороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю.
Как установил суд, 37-летний севастополец, действуя по заданию военной разведки Украины, собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это по Telegram. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам. Задержали его в декабре 2024 года. Был возбуждено дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ).
"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
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