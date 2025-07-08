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Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву

Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву - РИА Новости, 08.07.2025

Жителю Севастополя вынесли приговор за передачу секретных данных Киеву

Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для ГУР минобороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:36:00+03:00

2025-07-08T14:36:00+03:00

2025-07-08T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Севастополя осужден на 17 лет за сбор сведений о российских военных объектах для ГУР минобороны Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю. Как установил суд, 37-летний севастополец, действуя по заданию военной разведки Украины, собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это по Telegram. Информация предназначалась для последующего нанесения противником огневого поражения по российским военным объектам. Задержали его в декабре 2024 года. Был возбуждено дело о госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). "Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241226/gosizmena-1991497639.html

севастополь

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, украина, республика крым, происшествия