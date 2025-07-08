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Вандалы обжаловали приговор за пентаграмму на двери журналиста "Известий" - РИА Новости, 08.07.2025
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11:19 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/prigovor-2027849471.html
Вандалы обжаловали приговор за пентаграмму на двери журналиста "Известий"
Вандалы обжаловали приговор за пентаграмму на двери журналиста "Известий" - РИА Новости, 08.07.2025
Вандалы обжаловали приговор за пентаграмму на двери журналиста "Известий"
Вандалы, осужденные за пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Щербинском суде Москвы. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:19:00+03:00
2025-07-08T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вандалы, осужденные за пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Щербинском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Вместе с тем приговор оспорила и прокуратура. В суде уточнили, что представитель надзорного ведомства просит внести в приговор изменения, но не ужесточать срок. Дата рассмотрения апелляционных жалоб и представления в суде пока не назначена. Ранее суд признал Светлану Агибалову и Владислава Ремнева виновными по статьям 214 (вандализм) и 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК РФ. Каждого приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили от неизвестных лиц по 5 тысяч рублей. В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Вандалы обжаловали приговор за пентаграмму на двери журналиста "Известий"

Осужденные за пентаграмму на двери военкора "Известий" обжаловали приговор

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вандалы, осужденные за пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Щербинском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Вместе с тем приговор оспорила и прокуратура. В суде уточнили, что представитель надзорного ведомства просит внести в приговор изменения, но не ужесточать срок.
Дата рассмотрения апелляционных жалоб и представления в суде пока не назначена.
Ранее суд признал Светлану Агибалову и Владислава Ремнева виновными по статьям 214 (вандализм) и 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК РФ. Каждого приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима.
По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили от неизвестных лиц по 5 тысяч рублей.
В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
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