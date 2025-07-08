https://ria.ru/20250708/prestupniki-2027893314.html
В России преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции
В России преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции - РИА Новости, 08.07.2025
В России преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции
Преступники стали вовлекать семилетних детей в России в незаконные финансовые операции, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:57:00+03:00
2025-07-08T13:57:00+03:00
2025-07-08T13:57:00+03:00
общество
россия
юрий чиханчин
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Преступники стали вовлекать семилетних детей в России в незаконные финансовые операции, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники. И сегодня есть школьники, которые семилетними уже попадают в эти операции. У них есть карточки для расчетов за обеды, они, как правило, привязаны к счетам родителей. Преступники начинают пользоваться этим", - рассказал Чиханчин. "Самое опасное в том, что преступники начинают криминализировать тех, кто случайно попадает в эти схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм", – добавил он. По его словам, Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами сейчас запускает специальный механизм борьбы с такими преступлениями. Однако он признал, что вовлеченность граждан в незаконные финансовые схемы в последнее время заметно растет. "Это связано с ростом доступности финансовых услуг", - сказал Чиханчин. "Появились информационно-коммуникационные технологии, охват аудитории. Более 50 тысяч сайтов постоянно работает на привлечение (граждан к незаконным схемам – ред.)", – отметил глава Росфинмониторинга. Кроме того, по его словам, финансовые схемы стали носить транснациональный характер.
https://ria.ru/20250708/putin-2027884508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В России преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции
Чиханчин: преступники стали вовлекать детей в незаконные финансовые операции
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Преступники стали вовлекать семилетних детей в России в незаконные финансовые операции, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние. Это школьники. И сегодня есть школьники, которые семилетними уже попадают в эти операции. У них есть карточки для расчетов за обеды, они, как правило, привязаны к счетам родителей. Преступники начинают пользоваться этим", - рассказал Чиханчин
.
"Самое опасное в том, что преступники начинают криминализировать тех, кто случайно попадает в эти схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм", – добавил он.
По его словам, Росфинмониторинг
совместно с правоохранительными органами сейчас запускает специальный механизм борьбы с такими преступлениями.
Однако он признал, что вовлеченность граждан в незаконные финансовые схемы в последнее время заметно растет. "Это связано с ростом доступности финансовых услуг", - сказал Чиханчин.
"Появились информационно-коммуникационные технологии, охват аудитории. Более 50 тысяч сайтов постоянно работает на привлечение (граждан к незаконным схемам – ред.)", – отметил глава Росфинмониторинга.
Кроме того, по его словам, финансовые схемы стали носить транснациональный характер.