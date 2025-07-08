https://ria.ru/20250708/pravitelstvo-2027823577.html

Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах

Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах - РИА Новости, 08.07.2025

Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах

Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:06:00+03:00

2025-07-08T09:06:00+03:00

2025-07-08T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах, сообщила его пресс-служба."Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об условиях и особенностях применения льготного режима по отношению к новым проектам на этих территориях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Как отметили в правительстве:В пресс-службе подчеркнули, что ранее режим свободной экономической зоны распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения.

https://ria.ru/20250607/pravitelstvo-2021478329.html

https://ria.ru/20250625/bogomaz-2025245893.html

https://ria.ru/20250622/khinshteyn-2024604757.html

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экономика, михаил мишустин, курская область, россия, правительство рф, брянская область, белгородская область