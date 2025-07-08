Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах
Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах
Дом правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах, сообщила его пресс-служба.
"Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об условиях и особенностях применения льготного режима по отношению к новым проектам на этих территориях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
В июне 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории этих регионов.
Как отметили в правительстве:
- объем инвестиций для получения преференций составит 30 миллионов рублей;
- для малых и средних предприятий его установили на уровне трех миллионов;
- для проектов в сфере информационных технологий независимо от величины предприятия потребуется миллион.
В пресс-службе подчеркнули, что ранее режим свободной экономической зоны распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.
Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения.