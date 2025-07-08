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Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах - РИА Новости, 08.07.2025
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Хорошие новости
 
09:06 08.07.2025 (обновлено: 09:52 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pravitelstvo-2027823577.html
Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах
Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах - РИА Новости, 08.07.2025
Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах
Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:06:00+03:00
2025-07-08T09:52:00+03:00
экономика
михаил мишустин
курская область
россия
хорошие новости
правительство рф
брянская область
белгородская область
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах, сообщила его пресс-служба."Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об условиях и особенностях применения льготного режима по отношению к новым проектам на этих территориях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.Как отметили в правительстве:В пресс-службе подчеркнули, что ранее режим свободной экономической зоны распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения.
https://ria.ru/20250607/pravitelstvo-2021478329.html
https://ria.ru/20250625/bogomaz-2025245893.html
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экономика, михаил мишустин, курская область, россия, правительство рф, брянская область, белгородская область
Экономика, Михаил Мишустин, Курская область, Россия, Хорошие новости, Правительство РФ, Брянская область, Белгородская область
Правительство поддержит инвесторов в приграничных районах

Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство поддержит инвесторов, реализующих проекты в приграничных районах, сообщила его пресс-служба.
"Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об условиях и особенностях применения льготного режима по отношению к новым проектам на этих территориях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в релизе.
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В июне 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории этих регионов.

Как отметили в правительстве:
  • объем инвестиций для получения преференций составит 30 миллионов рублей;
  • для малых и средних предприятий его установили на уровне трех миллионов;
  • для проектов в сфере информационных технологий независимо от величины предприятия потребуется миллион.
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В пресс-службе подчеркнули, что ранее режим свободной экономической зоны распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.
Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения.
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