https://ria.ru/20250708/pravda-2027811448.html

"Они победили": в США признали горькую правду о России

"Они победили": в США признали горькую правду о России - РИА Новости, 08.07.2025

"Они победили": в США признали горькую правду о России

Западные страны считают, что они не могут проиграть, поэтому сейчас они усердно пытаются доказать миру свою победу над Россией, пишет американский журналист... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:37:00+03:00

2025-07-08T05:37:00+03:00

2025-07-08T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Западные страны считают, что они не могут проиграть, поэтому сейчас они усердно пытаются доказать миру свою победу над Россией, пишет американский журналист Патрик Лоуренс для Consortium News."Фундаментальная проблема в том, что Украина и ее союзники не могут признать поражение. <…> Не могут признать, потому что Запад никогда не проигрывает. Пока США и их союзники будут делать вид, что они могут что-то решать в переговорном процессе, словно они победили, абсурдность ситуации будет становиться все более очевидной", — написал он.Журналист сравнил ситуацию с положением Германии в мае 1945 года, только он добавил, что Запад, будучи на месте Берлина, пытается продиктовать условия своей капитуляции."Вот увидите, когда наступит мир, никто на Западе не признает, что это была самая настоящая капитуляция. <…> Я уверен, что Москва не отступит от своих требований, которые вполне разумны и осуществимы", — заключил Лоуренс.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

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