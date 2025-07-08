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В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в здании со складом и офисами
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в здании со складом и офисами - РИА Новости, 08.07.2025
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в здании со складом и офисами
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:32:00+03:00
2025-07-08T21:32:00+03:00
2025-07-08T21:54:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Ростове-на-Дону объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.Во вторник днем стало известно, что в Ростове-на-Дону на улице Орская, 31 В, горит складское помещение и офисное здание. По данным ГУ МЧС РФ по региону, площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, уточняли в ведомстве.Позже в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри складов, говорилось в сообщении. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели более 130 человек и 44 единицы техники.Еще через некоторое время площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания были привлечены два вертолета с водосливными устройствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице Орская, 31 В. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, уточняли в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ростове-на-Дону потушили открытый огонь в здании со складом и офисами
МЧС: открытое горение в здании со складом и офисами в Ростове ликвидировали