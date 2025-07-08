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В Ростове-на-Дону локализовали пожар в здании со складом и офисом
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в здании со складом и офисом - РИА Новости, 08.07.2025
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в здании со складом и офисом
Пожар локализован в Ростове-на-Дону, где горит складское помещение и офисное здание на площади 15,1 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:48:00+03:00
2025-07-08T19:48:00+03:00
2025-07-08T19:48:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Пожар локализован в Ростове-на-Дону, где горит складское помещение и офисное здание на площади 15,1 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. "19.05 мск локализация", - говорится в сообщении. Во вторник днем стало известно, что в Ростове-на-Дону на улице Орская, 31 В горит складское помещение и офисное здание. По данным ГУМЧС РФ по региону, площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, уточняли в ведомстве. Позже в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри складов, говорилось в сообщении. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 130 человек и 44 единицы техники. Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице Орская, 31 В. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, уточняли в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.
https://ria.ru/20250708/pozhary-2028005777.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону локализовали пожар в здании со складом и офисом
МЧС: пожар в Ростове-на-Дону, где горит здание со складом и офисами, локализован