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В Моздоке вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 08.07.2025
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17:30 08.07.2025 (обновлено: 21:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027984023.html
В Моздоке вспыхнул пожар в магазине
В Моздоке вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 08.07.2025
В Моздоке вспыхнул пожар в магазине
Магазин "Светофор" горит в Моздоке в Северной Осетии, площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:30:00+03:00
2025-07-08T21:54:00+03:00
происшествия
моздок
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Магазин "Светофор" горит в Моздоке в Северной Осетии, площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в Моздоке. По имеющейся информации, горит магазин "Светофор". На место происшествия были высланы силы и средства по повышенному рангу пожара №2. Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров. Эвакуировано 60 человек. На данный момент пострадавших нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 33 специалиста и 9 единиц техники.
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происшествия, моздок, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Происшествия, Моздок, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
В Моздоке вспыхнул пожар в магазине

В Моздоке в Северной Осетии тушат пожар на площади 1 тысячи квадратных метров

© МЧС Северной ОсетииПожар в Моздоке
Пожар в Моздоке - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© МЧС Северной Осетии
Пожар в Моздоке
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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Магазин "Светофор" горит в Моздоке в Северной Осетии, площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в Моздоке. По имеющейся информации, горит магазин "Светофор". На место происшествия были высланы силы и средства по повышенному рангу пожара №2. Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров. Эвакуировано 60 человек. На данный момент пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекаются 33 специалиста и 9 единиц техники.
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ПроисшествияМоздокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
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