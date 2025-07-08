https://ria.ru/20250708/pozhar-2027984023.html

В Моздоке вспыхнул пожар в магазине

В Моздоке вспыхнул пожар в магазине - РИА Новости, 08.07.2025

В Моздоке вспыхнул пожар в магазине

Магазин "Светофор" горит в Моздоке в Северной Осетии, площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:30:00+03:00

2025-07-08T17:30:00+03:00

2025-07-08T21:54:00+03:00

происшествия

моздок

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Магазин "Светофор" горит в Моздоке в Северной Осетии, площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в Моздоке. По имеющейся информации, горит магазин "Светофор". На место происшествия были высланы силы и средства по повышенному рангу пожара №2. Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров. Эвакуировано 60 человек. На данный момент пострадавших нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 33 специалиста и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20250708/pozhar-2027935563.html

моздок

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происшествия, моздок, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания