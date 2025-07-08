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На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома - РИА Новости, 08.07.2025
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16:11 08.07.2025 (обновлено: 16:24 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027949395.html
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома - РИА Новости, 08.07.2025
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома
Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:11:00+03:00
2025-07-08T16:24:00+03:00
происшествия
россия
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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка. Огнем охвачено поле с пшеницей, из-за сильного ветра существует угроза на частные домовладения. Площадь уточняется", – говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома

Пожар на пшеничном поле в Грачевском округе Ставрополья угрожает перейти на дома

Пожар в селе Старомарьевка Ставропольского края. Кадр видео из соцсетей
Пожар в селе Старомарьевка Ставропольского края. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пожар в селе Старомарьевка Ставропольского края. Кадр видео из соцсетей
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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка. Огнем охвачено поле с пшеницей, из-за сильного ветра существует угроза на частные домовладения. Площадь уточняется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники.
Лесной пожар возле села Зыково в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы
28 июня, 16:58
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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