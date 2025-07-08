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На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома - РИА Новости, 08.07.2025
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома
Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:11:00+03:00
2025-07-08T16:11:00+03:00
2025-07-08T16:24:00+03:00
происшествия
россия
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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка. Огнем охвачено поле с пшеницей, из-за сильного ветра существует угроза на частные домовладения. Площадь уточняется", – говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома
Пожар на пшеничном поле в Грачевском округе Ставрополья угрожает перейти на дома