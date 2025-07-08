https://ria.ru/20250708/pozhar-2027949395.html

На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома

На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома - РИА Новости, 08.07.2025

На Ставрополье пожар на пшеничном поле угрожает перейти на жилые дома

Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:11:00+03:00

2025-07-08T16:11:00+03:00

2025-07-08T16:24:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 8 июл – РИА Новости. Пшеничное поле горит в Грачевском округе на Ставрополье, есть угроза распространения огня на частные дома, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "Огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в селе Старомарьевка. Огнем охвачено поле с пшеницей, из-за сильного ветра существует угроза на частные домовладения. Площадь уточняется", – говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники.

https://ria.ru/20250628/pozhar-2026031742.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)