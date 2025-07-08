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Полиция работает на месте пожара на Бескудниковском бульваре в Москве
Полиция работает на месте пожара на Бескудниковском бульваре в Москве - РИА Новости, 08.07.2025
Полиция работает на месте пожара на Бескудниковском бульваре в Москве
Сотрудники полиции работают на месте пожара у дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели несколько машин, и ведут опрос очевидцев, передает... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:07:00+03:00
2025-07-08T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции работают на месте пожара у дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели несколько машин, и ведут опрос очевидцев, передает корреспондент РИА Новости. Сгоревшие автомобили остаются на месте, территория вокруг парковки оцеплена. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Позже столичный главк МЧС РФ сообщил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал. В столичном главке МВД отметили, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Причиной возгорания восьми автомобилей, предварительно, могло стать замыкание электропроводки в одном из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
Полиция работает на месте пожара на Бескудниковском бульваре в Москве
Полиция ведет опрос очевидцев пожара у дома на Бескудниковском бульваре в Москве