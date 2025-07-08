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В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар

В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар - РИА Новости, 08.07.2025

В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар

Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:52:00+03:00

2025-07-08T10:52:00+03:00

2025-07-08T10:54:00+03:00

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Сегодня в Татарстане в 9.10 утра (совпадает с мск - ред.) в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки", - говорится в сообщении.По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание ликвидировано.

казань

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань