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В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар - РИА Новости, 08.07.2025
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10:52 08.07.2025 (обновлено: 10:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027844159.html
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар - РИА Новости, 08.07.2025
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар
Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:52:00+03:00
2025-07-08T10:54:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Сегодня в Татарстане в 9.10 утра (совпадает с мск - ред.) в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки", - говорится в сообщении.По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание ликвидировано.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар

В Казани частный дом загорелся после падения гражданского летательного аппарата

На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня в Татарстане в 9.10 утра (совпадает с мск - ред.) в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки", - говорится в сообщении.
По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание ликвидировано.
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
 
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