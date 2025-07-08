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В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар - РИА Новости, 08.07.2025
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар
Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:52:00+03:00
2025-07-08T10:52:00+03:00
2025-07-08T10:54:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Сегодня в Татарстане в 9.10 утра (совпадает с мск - ред.) в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки", - говорится в сообщении.По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание ликвидировано.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом, вспыхнул пожар
В Казани частный дом загорелся после падения гражданского летательного аппарата
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Гражданский летательный аппарат рухнул на частный жилой дом в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня в Татарстане в 9.10 утра (совпадает с мск - ред.) в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация. В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки", - говорится в сообщении.
По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Возгорание ликвидировано.