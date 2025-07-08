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Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы - РИА Новости, 08.07.2025
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09:54 08.07.2025 (обновлено: 10:00 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027832444.html
Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы
Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы - РИА Новости, 08.07.2025
Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы
Поджог мог стать причиной возгорания сразу восьми автомобилей во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:54:00+03:00
2025-07-08T10:00:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поджог мог стать причиной возгорания сразу восьми автомобилей во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1."Предварительная причина пожара - умышленный поджог", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы

Поджог мог стать причиной возгорания 8 машин во дворе дома на севере Москвы

© Фото : соцсетиПожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поджог мог стать причиной возгорания сразу восьми автомобилей во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1.
«
"Предварительная причина пожара - умышленный поджог", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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