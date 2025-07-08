https://ria.ru/20250708/pozhar-2027832444.html

Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы

Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы - РИА Новости, 08.07.2025

Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы

Поджог мог стать причиной возгорания сразу восьми автомобилей во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:54:00+03:00

2025-07-08T09:54:00+03:00

2025-07-08T10:00:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поджог мог стать причиной возгорания сразу восьми автомобилей во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1."Предварительная причина пожара - умышленный поджог", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20250704/magadan-2027234880.html

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва