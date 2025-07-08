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Пожар во дворе дома в Москве, где загорелись автомобили, потушили - РИА Новости, 08.07.2025
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09:51 08.07.2025 (обновлено: 09:53 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027830710.html
Пожар во дворе дома в Москве, где загорелись автомобили, потушили
Пожар во дворе дома в Москве, где загорелись автомобили, потушили - РИА Новости, 08.07.2025
Пожар во дворе дома в Москве, где загорелись автомобили, потушили
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре, где загорелись восемь автомобилей, потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:51:00+03:00
2025-07-08T09:53:00+03:00
происшествия
угроза наводнения в петербурге (2025)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре, где загорелись восемь автомобилей, потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС РФ."Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре произошло возгорание восьми автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как уточняет МЧС, пострадавших нет. На месте работали восемь сотрудников и две единицы техники МЧС России.
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происшествия, угроза наводнения в петербурге (2025), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва
Происшествия, Угроза наводнения в Петербурге (2025), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва
Пожар во дворе дома в Москве, где загорелись автомобили, потушили

Пожар во дворе дома в Москве, где загорелись восемь автомобилей, потушили

© Фото : соцсетиПожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре, где загорелись восемь автомобилей, потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС РФ.
"Во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре произошло возгорание восьми автомобилей. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет МЧС, пострадавших нет. На месте работали восемь сотрудников и две единицы техники МЧС России.
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