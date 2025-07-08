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Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей - РИА Новости, 08.07.2025
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09:41 08.07.2025 (обновлено: 10:35 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pozhar-2027828710.html
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей - РИА Новости, 08.07.2025
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей
Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:41:00+03:00
2025-07-08T10:35:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1 произошло возгорание восьми автомобилей на общей площади 40 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что причина происшествия уточняется.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей

Во дворе дома на Бескудниковском бульваре загорелись восемь автомобилей

Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1 произошло возгорание восьми автомобилей на общей площади 40 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причина происшествия уточняется.
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