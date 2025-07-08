https://ria.ru/20250708/pozhar-2027828710.html

Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей

Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей - РИА Новости, 08.07.2025

Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей

Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:41:00+03:00

2025-07-08T09:41:00+03:00

2025-07-08T10:35:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1 произошло возгорание восьми автомобилей на общей площади 40 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что причина происшествия уточняется.

https://ria.ru/20250707/pozhar-2027755727.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва