https://ria.ru/20250708/pozhar-2027828710.html
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей - РИА Новости, 08.07.2025
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей
Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:41:00+03:00
2025-07-08T09:41:00+03:00
2025-07-08T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1 произошло возгорание восьми автомобилей на общей площади 40 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что причина происшествия уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Во дворе дома на севере Москвы загорелись восемь автомобилей
Во дворе дома на Бескудниковском бульваре загорелись восемь автомобилей
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сразу восемь автомобилей загорелись на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Во дворе жилого дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1 произошло возгорание восьми автомобилей на общей площади 40 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причина происшествия уточняется.