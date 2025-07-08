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Пособие при рождении ребенка получили 518 тысяч родителей с начала года

Пособие при рождении ребенка получили 518 тысяч родителей с начала года - РИА Новости, 08.07.2025

Пособие при рождении ребенка получили 518 тысяч родителей с начала года

Единовременное пособие при рождении ребенка с начала этого года получили 518 тысяч родителей в России, свидетельствует сайт Социального фонда России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:58:00+03:00

2025-07-08T16:58:00+03:00

2025-07-08T16:58:00+03:00

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка с начала этого года получили 518 тысяч родителей в России, свидетельствует сайт Социального фонда России. “После рождения малыша Социальный фонд назначает единовременное пособие при рождении ребенка. Получить его может не только мама, но и папа. С января выплата предоставлена 518 тысячам родителей”, - говорится в сообщении. При этом это пособие может получить и усыновившая ребенка семья, в этом году её выплатили на 16 тысяч таких детей. Базовый размер выплаты составляет 26,9 тысяч рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью или старше 7 лет, а также сразу нескольких детей, которые являются друг другу братьями и сестрами, она увеличивается до 205,9 тысяч рублей. “Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, семье также полагается соответствующее пособие. Оно составляет от 10,1 тысяч до 68,9 тысяч рублей для трудоустроенных родителей и 10,1 тысяч рублей для неработающих мам и пап… С начала 2025-го выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет получили 1,3 млн семей”, - уточняется в сообщении.

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