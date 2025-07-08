https://ria.ru/20250708/poshliny-2027992051.html

США уведомят о новых импортных пошлинах в ближайшее время, заявил Трамп

США уведомят о новых импортных пошлинах в ближайшее время, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2025

США уведомят о новых импортных пошлинах в ближайшее время, заявил Трамп

США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:52:00+03:00

2025-07-08T17:52:00+03:00

2025-07-08T18:02:00+03:00

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введение трампом пошлин на импорт

экономика

китай

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп.Ранее президент США объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа."Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа", - говорится в заявлении Трампа в социальной сети Truth Social.Президент США добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек".Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027981588.html

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сша, введение трампом пошлин на импорт, экономика, китай, дональд трамп, в мире