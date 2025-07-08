https://ria.ru/20250708/poshliny-2027840248.html

Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары

Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары - РИА Новости, 08.07.2025

Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары

США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных"... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:29:00+03:00

2025-07-08T10:29:00+03:00

2025-07-08T10:29:00+03:00

сша

брюссель

вашингтон (штат)

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "США предложили Евросоюзу соглашение, которое сохранит базовые пошлины в 10% на все товары ЕС, за некоторыми исключениями для таких чувствительных секторов, как самолеты и спиртные напитки", - пишет издание. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.

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https://ria.ru/20250617/stal-2022346246.html

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

сша

брюссель

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, экономика