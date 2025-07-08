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Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары - РИА Новости, 08.07.2025
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10:29 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/poshliny-2027840248.html
Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары
Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары - РИА Новости, 08.07.2025
Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары
США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных"... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:29:00+03:00
2025-07-08T10:29:00+03:00
сша
брюссель
вашингтон (штат)
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "США предложили Евросоюзу соглашение, которое сохранит базовые пошлины в 10% на все товары ЕС, за некоторыми исключениями для таких чувствительных секторов, как самолеты и спиртные напитки", - пишет издание. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.
https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html
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сша
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сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Politico: США предложили ЕС заключить соглашение о пошлинах на все товары

Politico: США предложили заключить соглашение о пошлинах в 10% на все товары ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"США предложили Евросоюзу соглашение, которое сохранит базовые пошлины в 10% на все товары ЕС, за некоторыми исключениями для таких чувствительных секторов, как самолеты и спиртные напитки", - пишет издание.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%.
В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее.
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В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.
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СШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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