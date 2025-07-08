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Пострадавшего при нападении мужчины в Сергиевом Посаде мальчика выписали
Пострадавшего при нападении мужчины в Сергиевом Посаде мальчика выписали - РИА Новости, 08.07.2025
Пострадавшего при нападении мужчины в Сергиевом Посаде мальчика выписали
Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, выписали под амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии, сообщили в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:18:00+03:00
2025-07-08T16:18:00+03:00
2025-07-08T16:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего при нападении мужчины в подмосковном Сергиевом Посаде, выписали под амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в пятницу в Сергиевом Посаде мужчина напал на девятилетнего ребёнка и ударил его ножом в шею. Оперативно мальчик был доставлен в Сергиево-Посадскую больницу с колото-резаной раной шеи. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения. "Ещё несколько дней специалисты проводили ребенку антибактериальную и симптоматическую терапии. Сегодня мальчик был выписан под амбулаторное наблюдение специалистов в удовлетворительном состоянии", - отметили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250708/rebenok-2027946877.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
Пострадавшего при нападении мужчины в Сергиевом Посаде мальчика выписали
В Сергиевом Посаде выписали мальчика, пострадавшего при нападении мужчины