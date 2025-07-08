Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью
Адвокат Сагач: обвинение в деле экс-замминистра обороны Попова связано с ружьем
Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвинение в незаконном обороте оружия в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова связано с охотничьим ружьем, которое не было зарегистрировано должным образом, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
Во вторник СК РФ сообщил, что уголовные дела экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд. Они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу Попова продолжается, и, по данным СК, ему к мошенничеству в особо крупном размере добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.
"У него при обыске было изъято три охотничьих серийных ружья. Два ружья в установленном порядке зарегистрированы. Одно подаренное ружье не было поставлено на учет в Росгвардии", - сказал Сагач.
В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. По этой причине, по словам адвоката, с его подзащитным невозможно проводить следственные действия.
"Суть обвинения в служебном подлоге заключается в том, что при строительстве дачи Попова Ахмедов, как директор парка, для оплаты работы привлекаемых сотрудников подписывал с ними фиктивные договоры якобы по указанию Попова", - добавил Сагач.
Статья о превышении полномочий, по словам адвоката, связана с трудоустройством в парк трех лиц по протекции Попова, в том числе невестки. "Попов ничего не получал с этого… Он таких полномочий никогда не имел по трудоустройству кого бы то ни было", - уточнил Сагач.
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9 октября 2024, 06:25