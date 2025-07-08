https://ria.ru/20250708/popov-2027891460.html

Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью

Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью - РИА Новости, 08.07.2025

Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью

Обвинение в незаконном обороте оружия в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова связано с охотничьим ружьем, которое не было зарегистрировано... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:54:00+03:00

2025-07-08T13:54:00+03:00

2025-07-08T13:54:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

патриот

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвинение в незаконном обороте оружия в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова связано с охотничьим ружьем, которое не было зарегистрировано должным образом, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. Во вторник СК РФ сообщил, что уголовные дела экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд. Они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу Попова продолжается, и, по данным СК, ему к мошенничеству в особо крупном размере добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. "У него при обыске было изъято три охотничьих серийных ружья. Два ружья в установленном порядке зарегистрированы. Одно подаренное ружье не было поставлено на учет в Росгвардии", - сказал Сагач. В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. По этой причине, по словам адвоката, с его подзащитным невозможно проводить следственные действия. "Суть обвинения в служебном подлоге заключается в том, что при строительстве дачи Попова Ахмедов, как директор парка, для оплаты работы привлекаемых сотрудников подписывал с ними фиктивные договоры якобы по указанию Попова", - добавил Сагач. Статья о превышении полномочий, по словам адвоката, связана с трудоустройством в парк трех лиц по протекции Попова, в том числе невестки. "Попов ничего не получал с этого… Он таких полномочий никогда не имел по трудоустройству кого бы то ни было", - уточнил Сагач.

https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

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происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)