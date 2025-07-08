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Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью - РИА Новости, 08.07.2025
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13:54 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/popov-2027891460.html
Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью
Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью - РИА Новости, 08.07.2025
Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью
Обвинение в незаконном обороте оружия в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова связано с охотничьим ружьем, которое не было зарегистрировано... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:54:00+03:00
2025-07-08T13:54:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвинение в незаконном обороте оружия в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова связано с охотничьим ружьем, которое не было зарегистрировано должным образом, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач. Во вторник СК РФ сообщил, что уголовные дела экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд. Они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу Попова продолжается, и, по данным СК, ему к мошенничеству в особо крупном размере добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. "У него при обыске было изъято три охотничьих серийных ружья. Два ружья в установленном порядке зарегистрированы. Одно подаренное ружье не было поставлено на учет в Росгвардии", - сказал Сагач. В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. По этой причине, по словам адвоката, с его подзащитным невозможно проводить следственные действия. "Суть обвинения в служебном подлоге заключается в том, что при строительстве дачи Попова Ахмедов, как директор парка, для оплаты работы привлекаемых сотрудников подписывал с ними фиктивные договоры якобы по указанию Попова", - добавил Сагач. Статья о превышении полномочий, по словам адвоката, связана с трудоустройством в парк трех лиц по протекции Попова, в том числе невестки. "Попов ничего не получал с этого… Он таких полномочий никогда не имел по трудоустройству кого бы то ни было", - уточнил Сагач.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), патриот, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Патриот, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью

Адвокат Сагач: обвинение в деле экс-замминистра обороны Попова связано с ружьем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Обвинение в незаконном обороте оружия в деле бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова связано с охотничьим ружьем, которое не было зарегистрировано должным образом, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
Во вторник СК РФ сообщил, что уголовные дела экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге переданы в суд. Они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу Попова продолжается, и, по данным СК, ему к мошенничеству в особо крупном размере добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.
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"У него при обыске было изъято три охотничьих серийных ружья. Два ружья в установленном порядке зарегистрированы. Одно подаренное ружье не было поставлено на учет в Росгвардии", - сказал Сагач.
В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. По этой причине, по словам адвоката, с его подзащитным невозможно проводить следственные действия.
"Суть обвинения в служебном подлоге заключается в том, что при строительстве дачи Попова Ахмедов, как директор парка, для оплаты работы привлекаемых сотрудников подписывал с ними фиктивные договоры якобы по указанию Попова", - добавил Сагач.
Статья о превышении полномочий, по словам адвоката, связана с трудоустройством в парк трех лиц по протекции Попова, в том числе невестки. "Попов ничего не получал с этого… Он таких полномочий никогда не имел по трудоустройству кого бы то ни было", - уточнил Сагач.
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