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Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям - РИА Новости, 08.07.2025
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10:03 08.07.2025 (обновлено: 10:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/popov-2027834044.html
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям - РИА Новости, 08.07.2025
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям
Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:03:00+03:00
2025-07-08T10:05:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
павел попов (генерал)
россия
светлана петренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее Попову вменялось лишь мошенничество в особо крупном размере."Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия), продолжается", - сказала Петренко.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), павел попов (генерал), россия, светлана петренко
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Павел Попов (генерал), Россия, Светлана Петренко
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям

СК: экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее Попову вменялось лишь мошенничество в особо крупном размере.
"Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия), продолжается", - сказала Петренко.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО
8 мая, 10:36
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Павел Попов (генерал)РоссияСветлана Петренко
 
 
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