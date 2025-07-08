https://ria.ru/20250708/popov-2027834044.html

Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям

Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям - РИА Новости, 08.07.2025

Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям

Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:03:00+03:00

2025-07-08T10:03:00+03:00

2025-07-08T10:05:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

павел попов (генерал)

россия

светлана петренко

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее Попову вменялось лишь мошенничество в особо крупном размере."Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия), продолжается", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20250508/popov-2015750696.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), павел попов (генерал), россия, светлана петренко