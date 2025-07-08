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Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок - РИА Новости, 08.07.2025
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок
До трех лет лишения свободы грозит гражданину Польши, который снимал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские, сообщает полиция Гдыни. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:58:00+03:00
2025-07-08T13:58:00+03:00
2025-07-08T13:58:00+03:00
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. До трех лет лишения свободы грозит гражданину Польши, который снимал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские, сообщает полиция Гдыни. "Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу", - говорится в сообщении. По данным полиции, задержанный обвиняется в "преступлениях на почве ненависти". Следователи установили, что мужчина делал видеозаписи, в которых призывал к враждебности по отношению к украинскому сообществу, оскорблял лиц этой национальности и угрожал им, а затем размещал записи в социальных сетях. Уточняется, что в разных населенных пунктах Польши задержанный, требуя снять украинские флаги со зданий, угрожал избиением и поджогом, применил перцовый баллончик за отказ это сделать, забрался на крышу частного дома. По данным полиции, мужчина заключен под стражу на два месяца. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html
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в мире, польша, украина
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит до трех лет тюрьмы
ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. До трех лет лишения свободы грозит гражданину Польши, который снимал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские, сообщает полиция Гдыни.
"Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанный обвиняется в "преступлениях на почве ненависти". Следователи установили, что мужчина делал видеозаписи, в которых призывал к враждебности по отношению к украинскому сообществу, оскорблял лиц этой национальности и угрожал им, а затем размещал записи в социальных сетях.
Уточняется, что в разных населенных пунктах Польши
задержанный, требуя снять украинские флаги со зданий, угрожал избиением и поджогом, применил перцовый баллончик за отказ это сделать, забрался на крышу частного дома.
По данным полиции, мужчина заключен под стражу на два месяца. Ему грозит до трех лет лишения свободы.