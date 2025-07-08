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Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок - РИА Новости, 08.07.2025
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13:58 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/polsha-2027894161.html
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок - РИА Новости, 08.07.2025
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок
До трех лет лишения свободы грозит гражданину Польши, который снимал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские, сообщает полиция Гдыни. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:58:00+03:00
2025-07-08T13:58:00+03:00
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. До трех лет лишения свободы грозит гражданину Польши, который снимал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские, сообщает полиция Гдыни. "Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу", - говорится в сообщении. По данным полиции, задержанный обвиняется в "преступлениях на почве ненависти". Следователи установили, что мужчина делал видеозаписи, в которых призывал к враждебности по отношению к украинскому сообществу, оскорблял лиц этой национальности и угрожал им, а затем размещал записи в социальных сетях. Уточняется, что в разных населенных пунктах Польши задержанный, требуя снять украинские флаги со зданий, угрожал избиением и поджогом, применил перцовый баллончик за отказ это сделать, забрался на крышу частного дома. По данным полиции, мужчина заключен под стражу на два месяца. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250514/polsha-2016933989.html
https://ria.ru/20250501/flag-2014582195.html
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60
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит срок

Поляку, менявшему украинские флаги на польские, грозит до трех лет тюрьмы

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. До трех лет лишения свободы грозит гражданину Польши, который снимал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские, сообщает полиция Гдыни.
"Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, задержанный обвиняется в "преступлениях на почве ненависти". Следователи установили, что мужчина делал видеозаписи, в которых призывал к враждебности по отношению к украинскому сообществу, оскорблял лиц этой национальности и угрожал им, а затем размещал записи в социальных сетях.
Уточняется, что в разных населенных пунктах Польши задержанный, требуя снять украинские флаги со зданий, угрожал избиением и поджогом, применил перцовый баллончик за отказ это сделать, забрался на крышу частного дома.
По данным полиции, мужчина заключен под стражу на два месяца. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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