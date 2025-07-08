https://ria.ru/20250708/polsha-2027806122.html

Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС, заявили в Росконгрессе

Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 08.07.2025

Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС, заявили в Росконгрессе

Польская промышленность расширяет мощности для производства оружия и боеприпасов в ответ на растущий спрос в Евросоюзе, что потенциально может сделать ее самой... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:31:00+03:00

2025-07-08T03:31:00+03:00

2025-07-08T03:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Польская промышленность расширяет мощности для производства оружия и боеприпасов в ответ на растущий спрос в Евросоюзе, что потенциально может сделать ее самой сильной сухопутной армией Европы, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости. "К условиям растущего спроса на боеприпасы активно адаптируется польская промышленность", - говорится в докладе. В частности, авторы указывают на государственную оружейную компанию Mesko, которая налаживает массовое производство пороха и модульных зарядов для артиллерийских боеприпасов на заводе в Пёнках. Предполагается, что инвестиции в эту площадку составят около 110 миллионов евро. Объемы планируемого производства не раскрываются, но, по оценкам авторов, мощности завода могут составить около 1,8 тысячи тонн пороха и 900 тысяч метательных зарядов в год. "В пользу возможности выпуска такого объема взрывчатки говорят не только размеры предприятия, занимающего площадь 500 га, но и инвестиции, сопоставимые с таковыми в пороховой завод во Франции. Как бы то ни было, площадка в Пёнках может быть расширена для дальнейшего роста выпуска пороха и метательных зарядов, что потенциально сделает Польшу самой сильной сухопутной армией Европы", - говорится в докладе. Кроме того, компания модернизирует мощности производства корпусов артиллерийских снарядов на заводе в городе Красник, а также завершает приемочные работы двух объектов на заводе боеприпасов и зенитных ракетных комплексов в Скаржиско Каменне. "Благодаря инвестициям оружейная компания планирует расширить мощности сборки готовых компонентов боеприпасов и зенитных ракетных комплексов. Мощности одних лишь ПЗРК Piorunów на заводе в 2025 году должны выйти на уровень 2 тысяч комплектов в год", - говорится в докладе. Помимо Mesko в докладе упоминается крупнейшая частная оборонная компания Польши Grupa Niewiadów SA, которая также планирует включиться в процесс производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, для чего создает новый завод боеприпасов на базе существующей собственной инфраструктуры в Уязде. "На начальном этапе возможности компании будут ограничены наполнением боеприпасов взрывчаткой и их окончательной сборкой. Годовой объем производства достигнет 180 тысяч снаряженных взрывчаткой 155 мм артиллерийских снарядов. Для этого планируется развернуть три линии сборки боеприпасов, каждая мощностью по 60 тысяч. Производство должно начаться в первом квартале 2026 года", - говорится в докладе. "Со временем закупаемые из-за рубежа корпуса снарядов 155 мм будут производиться в Польше, возможно, силами самой Grupa Niewiadów SA. Метательные же заряды, вероятнее всего, продолжат закупаться у индийских производителей", - полагают авторы.

https://ria.ru/20250707/niderlandy-2027672445.html

https://ria.ru/20250501/polsha-2014557700.html

https://ria.ru/20250409/polsha-2010263862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, франция, евросоюз, в мире