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В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года - РИА Новости, 08.07.2025
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13:30 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/pogoda-2027882762.html
В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года
В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года, местами температура уже преодолела 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:30:00+03:00
2025-07-08T13:30:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года, местами температура уже преодолела 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве обновлен температурный максимум года - к полудню температура воздуха по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 29,4 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у предыдущего лидера - 29 мая. А на некоторых метеостанциях столицы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели 30-градусную отметку", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что жарче всего в полдень в регионе было в Михнево, там воздух разогрелся до плюс 30,9 градуса. Активный прогрев продолжится в течение нескольких часов и температура еще подрастет.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

Леус: температура воздуха в Москве превысила 30 градусов, побит рекорд 29 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года, местами температура уже преодолела 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве обновлен температурный максимум года - к полудню температура воздуха по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 29,4 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у предыдущего лидера - 29 мая. А на некоторых метеостанциях столицы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели 30-градусную отметку", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что жарче всего в полдень в регионе было в Михнево, там воздух разогрелся до плюс 30,9 градуса. Активный прогрев продолжится в течение нескольких часов и температура еще подрастет.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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