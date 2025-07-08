https://ria.ru/20250708/pogoda-2027882762.html

В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве зафиксировали самую высокую температуру воздуха с начала года

Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года, местами температура уже преодолела 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:30:00+03:00

2025-07-08T13:30:00+03:00

2025-07-08T13:30:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года, местами температура уже преодолела 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве обновлен температурный максимум года - к полудню температура воздуха по данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 29,4 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было у предыдущего лидера - 29 мая. А на некоторых метеостанциях столицы и Подмосковья столбики термометров уже преодолели 30-градусную отметку", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что жарче всего в полдень в регионе было в Михнево, там воздух разогрелся до плюс 30,9 градуса. Активный прогрев продолжится в течение нескольких часов и температура еще подрастет.

https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус