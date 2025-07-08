https://ria.ru/20250708/pogoda-2027811130.html

Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России

Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России - РИА Новости, 08.07.2025

Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России

Вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов к концу недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:33:00+03:00

2025-07-08T05:33:00+03:00

2025-07-08T05:34:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов к концу недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Поскольку минимальные температуры будут около 20 градусов, а днём – 31-33, то уже к четвергу вода в Москве-реке прогреется до 20 градусов и выше. К концу недели это будет уже "парное молоко" – в районе 24 градусов, особенно в малопроточных водоёмах", - сказал Вильфанд. Он отметил, что это замечательная температура для купания в центре европейской России.

https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода