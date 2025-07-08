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Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России
Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России - РИА Новости, 08.07.2025
Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России
Вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов к концу недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:33:00+03:00
2025-07-08T05:33:00+03:00
2025-07-08T05:34:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов к концу недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Поскольку минимальные температуры будут около 20 градусов, а днём – 31-33, то уже к четвергу вода в Москве-реке прогреется до 20 градусов и выше. К концу недели это будет уже "парное молоко" – в районе 24 градусов, особенно в малопроточных водоёмах", - сказал Вильфанд. Он отметил, что это замечательная температура для купания в центре европейской России.
https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд пообещал воду как парное молоко в водоемах Центральной России
Вильфанд: вода в реках и озерах Центральной России прогреется до 24 градусов