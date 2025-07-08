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В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 08.07.2025
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10:10 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html
В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов
В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 08.07.2025
В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов
Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области, возможна незначительная задержка пассажирского поезда... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:10:00+03:00
2025-07-08T10:10:00+03:00
происшествия
челябинская область
южно-уральская железная дорога
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области, возможна незначительная задержка пассажирского поезда "Нижневартовск-Астрахань", сообщила во вторник пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. "Восьмого июля в 08.20 (06.20 мск - ред.) на станции Тундуш Южно-Уральской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются. Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 "Нижневартовск — Астрахань", добавили в пресс-службе.
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происшествия, челябинская область, южно-уральская железная дорога
Происшествия, Челябинская область, Южно-Уральская железная дорога
В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов

На станции Тундуш в Челябинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области, возможна незначительная задержка пассажирского поезда "Нижневартовск-Астрахань", сообщила во вторник пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.
"Восьмого июля в 08.20 (06.20 мск - ред.) на станции Тундуш Южно-Уральской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении.
Причины произошедшего устанавливаются.
Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 "Нижневартовск — Астрахань", добавили в пресс-службе.
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На станции Курган вагон грузового поезда сошел с рельсов
7 июля, 09:51
 
ПроисшествияЧелябинская областьЮжно-Уральская железная дорога
 
 
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