https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html

В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов

В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов - РИА Новости, 08.07.2025

В Челябинской области вагон поезда сошел с рельсов

Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области, возможна незначительная задержка пассажирского поезда... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:10:00+03:00

2025-07-08T10:10:00+03:00

2025-07-08T10:10:00+03:00

происшествия

челябинская область

южно-уральская железная дорога

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тундуш в Челябинской области, возможна незначительная задержка пассажирского поезда "Нижневартовск-Астрахань", сообщила во вторник пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. "Восьмого июля в 08.20 (06.20 мск - ред.) на станции Тундуш Южно-Уральской железной дороги произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливаются. Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 "Нижневартовск — Астрахань", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250707/vagon--2027595918.html

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происшествия, челябинская область, южно-уральская железная дорога