https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html

В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев

В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев - РИА Новости, 08.07.2025

В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев

Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды, было повреждено семь автомобилей, в городском округе Истра также упала вышка сотовой связи, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:46:00+03:00

2025-07-08T21:46:00+03:00

2025-07-08T21:51:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

мытищи

мособлпожспас

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды, было повреждено семь автомобилей, в городском округе Истра также упала вышка сотовой связи, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "По состоянию на 20.00 мск 08 июля 2025 года, в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение 78 деревьев, повреждено семь машин. А также в городском округе Истра упала вышка сотовой связи, электроснабжение было нарушено в 36 населенных пунктах семи муниципальных образований", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что максимальные порывы ветра составили до 17 метров в секунду в Волоколамском муниципальном округе, а также в городских округах Мытищи, Клин и Щелково. Ранее ГКУ "Мособлпожспас" сообщал в Telegram-канале, что во второй половине дня в Подмосковье ожидаются ливневые дожди, грозы, местами град, шквалистый ветер, а порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html

московская область (подмосковье)

истра

мытищи

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происшествия, московская область (подмосковье), истра, мытищи, мособлпожспас