Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 08.07.2025 (обновлено: 21:51 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html
В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев
В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев - РИА Новости, 08.07.2025
В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев
Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды, было повреждено семь автомобилей, в городском округе Истра также упала вышка сотовой связи, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:46:00+03:00
2025-07-08T21:51:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
мытищи
мособлпожспас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ea72f5154e3174f2ada63326548f69b6.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды, было повреждено семь автомобилей, в городском округе Истра также упала вышка сотовой связи, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "По состоянию на 20.00 мск 08 июля 2025 года, в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение 78 деревьев, повреждено семь машин. А также в городском округе Истра упала вышка сотовой связи, электроснабжение было нарушено в 36 населенных пунктах семи муниципальных образований", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что максимальные порывы ветра составили до 17 метров в секунду в Волоколамском муниципальном округе, а также в городских округах Мытищи, Клин и Щелково. Ранее ГКУ "Мособлпожспас" сообщал в Telegram-канале, что во второй половине дня в Подмосковье ожидаются ливневые дожди, грозы, местами град, шквалистый ветер, а порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027209340.html
московская область (подмосковье)
истра
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_edaf3f41d597908420c4f5adf5520001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), истра, мытищи, мособлпожспас
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, Мытищи, Мособлпожспас
В Подмосковье из-за непогоды упало 80 деревьев

Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды, повреждены семь машин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Поваленное ветром дерево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды, было повреждено семь автомобилей, в городском округе Истра также упала вышка сотовой связи, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По состоянию на 20.00 мск 08 июля 2025 года, в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение 78 деревьев, повреждено семь машин. А также в городском округе Истра упала вышка сотовой связи, электроснабжение было нарушено в 36 населенных пунктах семи муниципальных образований", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что максимальные порывы ветра составили до 17 метров в секунду в Волоколамском муниципальном округе, а также в городских округах Мытищи, Клин и Щелково.
Ранее ГКУ "Мособлпожспас" сообщал в Telegram-канале, что во второй половине дня в Подмосковье ожидаются ливневые дожди, грозы, местами град, шквалистый ветер, а порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.
Подъем уровня воды в реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге из-за непогоды пострадали пять человек
4 июля, 15:18
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ИстраМытищиМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала