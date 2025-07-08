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Более 100 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за полгода

Более 100 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 08.07.2025

Более 100 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за полгода

Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось в первом полугодии 2025 года более чем на 100 тысяч и достигло 958 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:13:00+03:00

2025-07-08T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество самозанятых в Подмосковье увеличилось в первом полугодии 2025 года более чем на 100 тысяч и достигло 958 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам шести месяцев этого года количество самозанятых в Подмосковье достигло 958 тысяч. Отмечу, что в начале года в регионе было зарегистрировано 844,5 тысяч предпринимателей в таком статусе. Таким образом, за полгода число самозанятых выросло на 113,7 тысяч", – отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Министр напомнила о возможности получить субсидию при выходе на маркетплейсы. Мера поддержки компенсирует до 50% расходов на продвижение и реализацию товаров через эти площадки. Максимальная сумма поддержки составляет 500 тысяч рублей на весь период действия программы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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