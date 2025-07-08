https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027993586.html
Аварийно-диспетчерские службы приведут к единому стандарту в Подмосковье
Аварийно-диспетчерские службы приведут к единому стандарту в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2025
Аварийно-диспетчерские службы приведут к единому стандарту в Подмосковье
Аварийно-диспетчерские службы Подмосковья будут приведены к единому стандарту до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительство... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:58:00+03:00
2025-07-08T17:58:00+03:00
2025-07-08T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аварийно-диспетчерские службы Подмосковья будут приведены к единому стандарту до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Московской области. Также планируется, что до 1 декабря будут полностью трансформированы все 64 муниципальные РСО в регионе. В перспективе это позволит сократить время устранения аварий на 20%, отмечают в пресс-службе. На данный момент пилотный проект реализуется на базе "Мособлтепло", которая оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению в Можайском и Рузском округах. Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в Рузу, чтобы проверить, как идет работа в соответствии с новым стандартом, и пообщаться с сотрудниками. "Наша областная ресурсоснабжающая организация "Мособлтепло" в Рузском муниципальном округе начала работать в обновленном виде не так давно. Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в будущем они смогут получать ответы на вопросы, не выходя из дома – платежки это, сверка или подключение), а также цифровую диспетчерскую. Всего два диспетчера могут контролировать все, что происходит на котельных в Можайском и Рузском округах, принимают сигналы. Ну и, конечно, сами “аварийки” – современные машины, оснащенные всем необходимым. Наша задача, чтобы в каждом округе эти стандарты внедрялись. Я очень надеюсь, что ресурсоснабжающие организации после трансформации смогут достойно, профессионально выполнять тот объем работ, который, прежде всего, связан с ликвидацией аварий, ну и, конечно, плановыми задачами", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил сотрудников организации за добросовестное отношение к своей работе. Например, за подсказки в какой форме, какое оснащение должна иметь "аварийка". Воробьев отметил, что такой подход позволит заметно трансформировать все, что касается системы ЖКХ – тепло, водоснабжение, водоотведение. Внедрение единого стандарта РСО, который разработан на основе опыта "Мособлгаза", предполагает: усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, кадровую работу (обеспечение достойной зарплаты и условий труда), создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приема жителей, автоматизацию и многое другое. На базе диспетчерской службы "Мособлтепло" в Рузском муниципальном округе создан Единый центр приема и обработки обращений жителей, полностью автоматизирован процесс регистрации и передачи заявок, чтобы ни одна из них не осталась без внимания. Раньше на это уходило около 1 часа, сейчас же – порядка 15 минут. Управление выездными бригадами осуществляется дистанционно, что позволяет отслеживать местоположение и оперативно координировать их, а системный анализ инцидентов и накопленные данные - прогнозировать и предотвращать аварии. Можайский и Рузский округа обслуживают 14 мобильных аварийно-восстановительных бригад быстрого реагирования, в состав каждой из которых входят мастер, два слесаря и водитель. В их распоряжении современные инструменты и материалы, а также транспортные средства, на данный момент в автопарке их 98. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, а также необходимым оборудованием для ликвидации аварийных ситуаций. Процесс постановки задач и формирование отчетов о выполненных работах также осуществляется через информационную систему. Мониторить состояние инженерных коммуникаций помогают цифровые датчики – система "Цифровой слесарь v1.0". Автоматизация и оцифровка рабочих процессов проводится в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных".
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027963230.html
https://ria.ru/20250708/korporatsija-2027913265.html
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жкх, московская область (подмосковье), руза, андрей воробьев, мособлгаз
Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Руза, Андрей Воробьев, Мособлгаз
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аварийно-диспетчерские службы Подмосковья будут приведены к единому стандарту до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Московской области.
Также планируется, что до 1 декабря будут полностью трансформированы все 64 муниципальные РСО в регионе. В перспективе это позволит сократить время устранения аварий на 20%, отмечают в пресс-службе. На данный момент пилотный проект реализуется на базе "Мособлтепло", которая оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению в Можайском и Рузском округах.
Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в Рузу, чтобы проверить, как идет работа в соответствии с новым стандартом, и пообщаться с сотрудниками.
"Наша областная ресурсоснабжающая организация "Мособлтепло" в Рузском муниципальном округе начала работать в обновленном виде не так давно. Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в будущем они смогут получать ответы на вопросы, не выходя из дома – платежки это, сверка или подключение), а также цифровую диспетчерскую. Всего два диспетчера могут контролировать все, что происходит на котельных в Можайском и Рузском округах, принимают сигналы. Ну и, конечно, сами “аварийки” – современные машины, оснащенные всем необходимым. Наша задача, чтобы в каждом округе эти стандарты внедрялись. Я очень надеюсь, что ресурсоснабжающие организации после трансформации смогут достойно, профессионально выполнять тот объем работ, который, прежде всего, связан с ликвидацией аварий, ну и, конечно, плановыми задачами", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он также поблагодарил сотрудников организации за добросовестное отношение к своей работе. Например, за подсказки в какой форме, какое оснащение должна иметь "аварийка". Воробьев отметил, что такой подход позволит заметно трансформировать все, что касается системы ЖКХ – тепло, водоснабжение, водоотведение.
Внедрение единого стандарта РСО, который разработан на основе опыта "Мособлгаза", предполагает: усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, кадровую работу (обеспечение достойной зарплаты и условий труда), создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приема жителей, автоматизацию и многое другое.
На базе диспетчерской службы "Мособлтепло" в Рузском муниципальном округе создан Единый центр приема и обработки обращений жителей, полностью автоматизирован процесс регистрации и передачи заявок, чтобы ни одна из них не осталась без внимания. Раньше на это уходило около 1 часа, сейчас же – порядка 15 минут.
Управление выездными бригадами осуществляется дистанционно, что позволяет отслеживать местоположение и оперативно координировать их, а системный анализ инцидентов и накопленные данные - прогнозировать и предотвращать аварии.
Можайский и Рузский округа обслуживают 14 мобильных аварийно-восстановительных бригад быстрого реагирования, в состав каждой из которых входят мастер, два слесаря и водитель. В их распоряжении современные инструменты и материалы, а также транспортные средства, на данный момент в автопарке их 98. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, а также необходимым оборудованием для ликвидации аварийных ситуаций.
Процесс постановки задач и формирование отчетов о выполненных работах также осуществляется через информационную систему. Мониторить состояние инженерных коммуникаций помогают цифровые датчики – система "Цифровой слесарь v1.0".
Автоматизация и оцифровка рабочих процессов проводится в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных".