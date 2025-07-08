https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027993586.html

Аварийно-диспетчерские службы приведут к единому стандарту в Подмосковье

Аварийно-диспетчерские службы приведут к единому стандарту в Подмосковье - РИА Новости, 08.07.2025

Аварийно-диспетчерские службы приведут к единому стандарту в Подмосковье

Аварийно-диспетчерские службы Подмосковья будут приведены к единому стандарту до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительство... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:58:00+03:00

2025-07-08T17:58:00+03:00

2025-07-08T17:58:00+03:00

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

руза

андрей воробьев

мособлгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846234903_0:14:739:429_1920x0_80_0_0_d12b119c17e7c2bebf4162a68cc5fef6.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аварийно-диспетчерские службы Подмосковья будут приведены к единому стандарту до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительство Московской области. Также планируется, что до 1 декабря будут полностью трансформированы все 64 муниципальные РСО в регионе. В перспективе это позволит сократить время устранения аварий на 20%, отмечают в пресс-службе. На данный момент пилотный проект реализуется на базе "Мособлтепло", которая оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению в Можайском и Рузском округах. Губернатор региона Андрей Воробьев приехал в Рузу, чтобы проверить, как идет работа в соответствии с новым стандартом, и пообщаться с сотрудниками. "Наша областная ресурсоснабжающая организация "Мособлтепло" в Рузском муниципальном округе начала работать в обновленном виде не так давно. Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в будущем они смогут получать ответы на вопросы, не выходя из дома – платежки это, сверка или подключение), а также цифровую диспетчерскую. Всего два диспетчера могут контролировать все, что происходит на котельных в Можайском и Рузском округах, принимают сигналы. Ну и, конечно, сами “аварийки” – современные машины, оснащенные всем необходимым. Наша задача, чтобы в каждом округе эти стандарты внедрялись. Я очень надеюсь, что ресурсоснабжающие организации после трансформации смогут достойно, профессионально выполнять тот объем работ, который, прежде всего, связан с ликвидацией аварий, ну и, конечно, плановыми задачами", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он также поблагодарил сотрудников организации за добросовестное отношение к своей работе. Например, за подсказки в какой форме, какое оснащение должна иметь "аварийка". Воробьев отметил, что такой подход позволит заметно трансформировать все, что касается системы ЖКХ – тепло, водоснабжение, водоотведение. Внедрение единого стандарта РСО, который разработан на основе опыта "Мособлгаза", предполагает: усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, кадровую работу (обеспечение достойной зарплаты и условий труда), создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приема жителей, автоматизацию и многое другое. На базе диспетчерской службы "Мособлтепло" в Рузском муниципальном округе создан Единый центр приема и обработки обращений жителей, полностью автоматизирован процесс регистрации и передачи заявок, чтобы ни одна из них не осталась без внимания. Раньше на это уходило около 1 часа, сейчас же – порядка 15 минут. Управление выездными бригадами осуществляется дистанционно, что позволяет отслеживать местоположение и оперативно координировать их, а системный анализ инцидентов и накопленные данные - прогнозировать и предотвращать аварии. Можайский и Рузский округа обслуживают 14 мобильных аварийно-восстановительных бригад быстрого реагирования, в состав каждой из которых входят мастер, два слесаря и водитель. В их распоряжении современные инструменты и материалы, а также транспортные средства, на данный момент в автопарке их 98. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, а также необходимым оборудованием для ликвидации аварийных ситуаций. Процесс постановки задач и формирование отчетов о выполненных работах также осуществляется через информационную систему. Мониторить состояние инженерных коммуникаций помогают цифровые датчики – система "Цифровой слесарь v1.0". Автоматизация и оцифровка рабочих процессов проводится в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных".

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027963230.html

https://ria.ru/20250708/korporatsija-2027913265.html

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027865721.html

московская область (подмосковье)

руза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, московская область (подмосковье), руза, андрей воробьев, мособлгаз