https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027888785.html

Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз

Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз - РИА Новости, 08.07.2025

Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз

Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили 5,5 тысячи выездов, обследовались более 130 тысяч жителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:44:00+03:00

2025-07-08T13:44:00+03:00

2025-07-08T13:44:00+03:00

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московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили 5,5 тысячи выездов, обследовались более 130 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. "Мобильные комплексы позволяют делать доступной проведение диагностики здоровья даже в отдаленных территориях. С начала года они совершили 5,5 тысячи выездов, во время которых проконсультироваться с врачом и пройти обследования смогли более 130 тысяч человек", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в рамках таких выездов почти 60 тысяч человек смогли пройти флюорографию и более 9 тысяч женщин — маммографию. Жители Московской области могут ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов на сайтах медицинских организаций региона или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027156541.html

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027865721.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева