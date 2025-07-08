https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027888785.html
Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз
Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз - РИА Новости, 08.07.2025
Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз
Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили 5,5 тысячи выездов, обследовались более 130 тысяч жителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:44:00+03:00
2025-07-08T13:44:00+03:00
2025-07-08T13:44:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018318568_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_84220d6def33531c9d7171970a5f4fed.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили 5,5 тысячи выездов, обследовались более 130 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. "Мобильные комплексы позволяют делать доступной проведение диагностики здоровья даже в отдаленных территориях. С начала года они совершили 5,5 тысячи выездов, во время которых проконсультироваться с врачом и пройти обследования смогли более 130 тысяч человек", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что в рамках таких выездов почти 60 тысяч человек смогли пройти флюорографию и более 9 тысяч женщин — маммографию. Жители Московской области могут ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов на сайтах медицинских организаций региона или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027156541.html
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027865721.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018318568_269:0:1080:608_1920x0_80_0_0_399f78558bd341810d9b12b60121b42d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Мобильные медкомплексы Московской области выезжали 5,5 тысячи раз
Мобильные медкомплексы Подмосковья выезжали 5,5 тысячи раз в 2025 году
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медицинские мобильные комплексы Московской области с начала года совершили 5,5 тысячи выездов, обследовались более 130 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По данным ведомства, в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов.
"Мобильные комплексы позволяют делать доступной проведение диагностики здоровья даже в отдаленных территориях. С начала года они совершили 5,5 тысячи выездов, во время которых проконсультироваться с врачом и пройти обследования смогли более 130 тысяч человек", — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в рамках таких выездов почти 60 тысяч человек смогли пройти флюорографию и более 9 тысяч женщин — маммографию.
Жители Московской области могут ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов на сайтах медицинских организаций региона или социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.