https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027865721.html

Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 08.07.2025

Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

Почти 240 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога с начала 2025 года, в результате у 384 человек было заподозрено... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:30:00+03:00

2025-07-08T12:30:00+03:00

2025-07-08T12:30:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

медицина

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти 240 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога с начала 2025 года, в результате у 384 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, обследование проводилось методом люминесцентной стоматоскопии. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что данная процедура абсолютно безболезненная. Она позволяет специалисту выявить патологические изменения в тканях и при необходимости направить пациента на углубленное обследование. "Всего в регионе с начала года такую диагностику прошли почти 240 тысяч пациентов, из них у 384 было заподозрено онкологическое заболевание, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", — приводит пресс-служба слова Забелина. Люминесцентная стоматоскопия осуществляется при помощи специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет прибор в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Отмечается, что диагностика проводится бесплатно.

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027156541.html

https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027246553.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), медицина, здоровье - общество