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Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 08.07.2025
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:30 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027865721.html
Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта - РИА Новости, 08.07.2025
Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
Почти 240 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога с начала 2025 года, в результате у 384 человек было заподозрено... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:30:00+03:00
2025-07-08T12:30:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медицина
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти 240 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога с начала 2025 года, в результате у 384 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, обследование проводилось методом люминесцентной стоматоскопии. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что данная процедура абсолютно безболезненная. Она позволяет специалисту выявить патологические изменения в тканях и при необходимости направить пациента на углубленное обследование. "Всего в регионе с начала года такую диагностику прошли почти 240 тысяч пациентов, из них у 384 было заподозрено онкологическое заболевание, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", — приводит пресс-служба слова Забелина. Люминесцентная стоматоскопия осуществляется при помощи специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет прибор в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Отмечается, что диагностика проводится бесплатно.
https://ria.ru/20250704/podmoskove-2027156541.html
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московская область (подмосковье), медицина, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина, Здоровье - Общество
Порядка 240 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта

Почти 240 тыс жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти 240 тысяч жителей Московской области прошли онкоскрининг на приеме у врача-стоматолога с начала 2025 года, в результате у 384 человек было заподозрено онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По данным ведомства, обследование проводилось методом люминесцентной стоматоскопии.
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Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что данная процедура абсолютно безболезненная. Она позволяет специалисту выявить патологические изменения в тканях и при необходимости направить пациента на углубленное обследование.
"Всего в регионе с начала года такую диагностику прошли почти 240 тысяч пациентов, из них у 384 было заподозрено онкологическое заболевание, и они были направлены на консультацию к врачу-онкологу", — приводит пресс-служба слова Забелина.
Люминесцентная стоматоскопия осуществляется при помощи специальной лампы и очков. Врач-стоматолог на приеме направляет прибор в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе. Отмечается, что диагностика проводится бесплатно.
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