https://ria.ru/20250708/plan-2027813884.html
План Зеленского вызвал омерзение в США
План Зеленского вызвал омерзение в США - РИА Новости, 08.07.2025
План Зеленского вызвал омерзение в США
В своей безумной борьбе с Россией киевский режим готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы продолжить воевать, заявил американский аналитик Марк Слебода на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:35:00+03:00
2025-07-08T06:35:00+03:00
2025-07-08T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
марк слебода
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg
МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. В своей безумной борьбе с Россией киевский режим готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы продолжить воевать, заявил американский аналитик Марк Слебода на YouTube."Я уверен, что киевский режим не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория — уменьшаться. <…> Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин", — сказал он.Аналитик отметил, что это безумие продолжается в том числе благодаря поддержке со стороны западных политиков и комментаторов, которые призывают воевать до последнего украинца."После реформирования по американскому примеру численность Азова* достигнет почти 50 тысяч человек. Это буквально гвардия киевского режима, которая стала гарантом продолжения конфликта. <…> Ненависть к России остается основой всей украинской государственности", — подытожил Слебода.Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее подчеркивал, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить стала основной проблемой для войск.Минобороны Украины ранее сообщало, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40 процентов и сейчас их почти 43 тысячи. По данным ведомства, ранее контракт на прохождение службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же — в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_929:0:2892:1472_1920x0_80_0_0_13db3ebbe46941accac0b374c822079b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, марк слебода, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Марк Слебода, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
План Зеленского вызвал омерзение в США
Аналитик Слебода: киевский режим готов пожертвовать каждым украинцем