https://ria.ru/20250708/plan-2027813884.html

План Зеленского вызвал омерзение в США

План Зеленского вызвал омерзение в США - РИА Новости, 08.07.2025

План Зеленского вызвал омерзение в США

В своей безумной борьбе с Россией киевский режим готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы продолжить воевать, заявил американский аналитик Марк Слебода на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:35:00+03:00

2025-07-08T06:35:00+03:00

2025-07-08T17:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. В своей безумной борьбе с Россией киевский режим готов пожертвовать каждым украинцем, лишь бы продолжить воевать, заявил американский аналитик Марк Слебода на YouTube."Я уверен, что киевский режим не перестанет воевать. Это не означает, что они смогут эффективно сопротивляться, их потери будут расти в геометрической прогрессии, а территория — уменьшаться. <…> Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин", — сказал он.Аналитик отметил, что это безумие продолжается в том числе благодаря поддержке со стороны западных политиков и комментаторов, которые призывают воевать до последнего украинца."После реформирования по американскому примеру численность Азова* достигнет почти 50 тысяч человек. Это буквально гвардия киевского режима, которая стала гарантом продолжения конфликта. <…> Ненависть к России остается основой всей украинской государственности", — подытожил Слебода.Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее подчеркивал, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить стала основной проблемой для войск.Минобороны Украины ранее сообщало, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40 процентов и сейчас их почти 43 тысячи. По данным ведомства, ранее контракт на прохождение службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же — в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html

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