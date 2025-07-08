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Shaman выпустил новую песню - РИА Новости, 08.07.2025
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Шоубиз
 
10:55 08.07.2025 (обновлено: 10:56 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pesnya-2027844934.html
Shaman выпустил новую песню
Shaman выпустил новую песню - РИА Новости, 08.07.2025
Shaman выпустил новую песню
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День семьи, любви и верности выпустил новую песню "Она того стоит". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:55:00+03:00
2025-07-08T10:56:00+03:00
шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
новости культуры
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День семьи, любви и верности выпустил новую песню "Она того стоит". "Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности! В такой день я особенно рад представить мою новую песню "Она того стоит". Это мой ответ на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую, с которой у вас будет "жили они долго и счастливо". Поверьте моему жизненному опыту - стоит! Та самая женщина того стоит!" - написал Shaman в своем Telegram-канале. Как отметил артист, найти своего человека - это счастье. "Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе", - добавил он. Песня доступна на цифровых музыкальных площадках.
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россия, shaman (ярослав дронов) , новости культуры
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новости культуры
Shaman выпустил новую песню

Shaman в День семьи, любви и верности выпустил новую песню "Она того стоит"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День семьи, любви и верности выпустил новую песню "Она того стоит".
"Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности! В такой день я особенно рад представить мою новую песню "Она того стоит". Это мой ответ на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую, с которой у вас будет "жили они долго и счастливо". Поверьте моему жизненному опыту - стоит! Та самая женщина того стоит!" - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Как отметил артист, найти своего человека - это счастье. "Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе", - добавил он.
Песня доступна на цифровых музыкальных площадках.
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