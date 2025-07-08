https://ria.ru/20250708/pesnya-2027844934.html

Shaman выпустил новую песню

Shaman выпустил новую песню - РИА Новости, 08.07.2025

Shaman выпустил новую песню

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День семьи, любви и верности выпустил новую песню "Она того стоит". РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:55:00+03:00

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шоубиз

россия

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День семьи, любви и верности выпустил новую песню "Она того стоит". "Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности! В такой день я особенно рад представить мою новую песню "Она того стоит". Это мой ответ на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую, с которой у вас будет "жили они долго и счастливо". Поверьте моему жизненному опыту - стоит! Та самая женщина того стоит!" - написал Shaman в своем Telegram-канале. Как отметил артист, найти своего человека - это счастье. "Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе", - добавил он. Песня доступна на цифровых музыкальных площадках.

https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, shaman (ярослав дронов) , новости культуры