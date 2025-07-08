https://ria.ru/20250708/peskov-2027866964.html

Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России

Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России - РИА Новости, 08.07.2025

Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России

Страны остаются недружественными России, пока предпринимают недружественные действия в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:34:00+03:00

2025-07-08T12:34:00+03:00

2025-07-08T12:34:00+03:00

россия

москва

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны остаются недружественными России, пока предпринимают недружественные действия в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможен ли пересмотр списка недружественных для России стран.

https://ria.ru/20250708/peskov-2027866456.html

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россия, москва, дмитрий песков, безопасность