https://ria.ru/20250708/peskov-2027866964.html
Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России
Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России - РИА Новости, 08.07.2025
Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России
Страны остаются недружественными России, пока предпринимают недружественные действия в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:34:00+03:00
2025-07-08T12:34:00+03:00
2025-07-08T12:34:00+03:00
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны остаются недружественными России, пока предпринимают недружественные действия в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможен ли пересмотр списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/peskov-2027866456.html
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россия, москва, дмитрий песков, безопасность
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России
Песков: страны остаются недружественными России, пока действуют против нее