https://ria.ru/20250708/peskov-2027866456.html
Список недружественных стран могут пересмотреть, заявил Кремль
Список недружественных стран могут пересмотреть, заявил Кремль - РИА Новости, 08.07.2025
Список недружественных стран могут пересмотреть, заявил Кремль
Список недружественных России государств может быть пересмотрен, это не догма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Список недружественных России государств может быть пересмотрен, это не догма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма. Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможен ли пересмотр списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027549173.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Список недружественных стран могут пересмотреть, заявил Кремль
Песков: список недружественных стран могут пересмотреть